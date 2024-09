Borsa Tokyo chiude in lieve rialzo, Hong Kong e Shanghai pagano scotto Pmi Cina

L’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la giornata di contrattazioni in lieve rialzo, +0,14%, a quota 38.700,87 punti, a fronte delle borse cinesi, che pagano invece l’ennesimo dietrofront dell’indice Pmi manifatturiero della Cina, reso noto nel fine settimana.

L’indice Pmi è sceso a 49,1 punti, dai 49,4 punti di luglio, riportando il sesto mese consecutivo di ribassi e attestandosi al di sotto della soglia di 50 punti, dunque in fase di contrazione, per il quarto mese consecutivo. Rimasto invece in fase di espansione il Pmi servizi.

La borsa di Hong Kong arretra dell’1,5%, mentre la borsa di Shanghai perde lo 0,65%.

