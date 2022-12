Borsa Tokyo -0,21%, Hong Kong fin oltre -2% con sell sull’hi-tech. Futures Usa in lieve calo in attesa Fed

Borse asiatiche in calo, a fronte di futures Usa in ribasso e in attesa dei grandi market mover che plasmeranno i mercati finanziari nelle prossime settimane.

Il sentiment non è dei migliori, dopo la chiusura negativa di Wall Street di venerdì scorso. il Dow Jones Industrial Average è capitolato di 305,02 punti, o -0,9%, a 33.476,46 punti; lo S&P 500 è sceso dello 0,73% a 3.934,38, mentre il Nasdaq Composite è arretrato dello 0,7% a 11.004,62. Su base settimanale, il Dow ha perso il 2,77%, chiudendo la settimana peggiore da settembre; lo S&P 500 è sceso del 3,37%, mentre il Nasdaq è scivolato del 3,99%.

A pesare la pubblicazione dell’indice PPI, ovvero dall’indice dei prezzi alla produzione degli Stati Uniti, relativo al mese di novembre.

I numeri non sono stati del tutto rassicuranti, in quanto superiori alle stime degli analisti. Su base mensile, l’indice PPI è salito dello 0,2%, più del rialzo dello 0,3% atteso dal consensus. Su base annua, la crescita è stata del 7,4%, oltre il +7,2% atteso. Più forte delle stime anche la crescita della componente core che, su base mensile, è avanzata a novembre dello 0,4%, il doppio rispetto al +0,2% previsto, e che su base annua è salita del 6,2%, oltre il +5,9% stimato. A questo punto le attese sono per la pubblicazione dell’indice dei prezzi al consumo di novembre (CPI), che avverrà domani, 13 dicembre, all’indomani del Fed Day, dopodomani 14 dicembre, che vedrà la Fed di Jerome Powell annunciare la propria decisione sui tassi. Le aspettative dei mercati sono di un aumento dei tassi di 50 punti base, dopo quattro strette consecutive di 75 punti base, che hanno portato il costo del denaro Usa al top dal 2008, tra il 3,75% e il 4%. Attese al varco anche la Bce di Christine Lagarde (giovedì 15 dicembre) e sempre giovedì la Bank of England, la SNB (Swiss National Bank) e la Norges Bank, banca centrale della Norvegia.

In Asia, la borsa di Hong Kong ha perso fin oltre il 2%, con il sottoindice dell’hi-tech Hang Seng Tech Index in flessione fino a oltre il 3%.

L’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso in calo dello 0,21%. La borsa di Shanghai arretra dello 0,69%, Seoul cede lo 0,61%, Sidney fa -0,45%. A Wall Street futures in calo, con quelli sul Dow Jones che cedono lo 0,04%, quelli sullo S&P 500 in flessione dello 0,08% e quelli sul Nasdaq Composite in ribasso dello 0,12%.