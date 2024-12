Borsa di Tokyo, chiusura in rialzo: il Nikkei sale dello 0,3%

La Borsa di Tokyo ha chiuso la giornata con un leggero rialzo, beneficiando dell’intonazione positiva dei listini statunitensi. Le dichiarazioni del Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, relative alle prossime decisioni sui tassi d’interesse della banca centrale americana, hanno infatti influenzato positivamente il mercato giapponese.

A fine giornata l’indice Nikkei ha registrato un incremento dello 0,3%, attestandosi a 39.395,60 punti. Anche l’indice Topix ha chiuso in territorio positivo, con un lieve aumento dello 0,1%, raggiungendo i 2.742,24 punti. Tra i settori che hanno mostrato le migliori performance, spiccano quelli legati all’high-tech. In particolare, il produttore di apparecchiature per test di chip, Advantest, ha visto un incremento del 3,4%. Anche il titolo Fujikura, noto produttore di componenti elettronici, ha segnato un progresso del 3,1%.