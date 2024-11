Borsa di Tokyo chiude in rialzo: Nikkei guadagna lo 0,5%

La giornata di contrattazioni alla Borsa di Tokyo si conclude con un segno positivo, grazie alla spinta dei titoli bancari e finanziari. L’indice Nikkei ha registrato un incremento dello 0,5%, chiudendo a 38.414,43 punti. Tra i protagonisti del rialzo, Sumitomo Mitsui Financial Group ha segnato un +3,3% e Hachijuni Bank un +2,5%. Questi risultati sono stati favoriti dalle crescenti aspettative di un incremento dei tassi di interesse da parte della Bank of Japan, che ha ravvivato l’interesse per il comparto bancario.

Non solo il Nikkei, ma anche il più ampio indice Topix ha mostrato una buona performance, con un aumento dello 0,68% che lo ha portato a chiudere a 2.710,03 punti.