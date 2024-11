Borsa Asia in rosso con minacce Trump su dazi: -0,87% per il Nikkei

Borse asiatiche sotto pressione nella seduta odierna. I listini asiatici hanno risentito delle nuove minacce di Trump sul fronte dazi. In particolare, il presidente-eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato dazi del 25% su tutti i prodotti importati dal Messico e dal Canada e di un ulteriore 10% su quelli in arrivo dalla Cina.

Sotto pressione anche la Borsa di Tokyo, con l’indice Nikkei che ha terminato gli scambi in calo, registrando un -0,87% a quota 38.442 punti.