BonusX raccoglie €3,2 milioni per rivoluzionare la scoperta e l’accesso ai bonus e servizi pubblici

BonusX, start-up italiana fondata da Giovanni Pizza e Fabrizio Pinci, ha raccolto €3,2 milioni in un round seed per trasformare il modo in cui le persone scoprono e accedono ai bonus pubblici, ai servizi e alle agevolazioni fiscali a cui hanno diritto.

Il round di finanziamento è stato guidato dal fondo UK Giant Ventures, con la partecipazione di Exceptional Ventures, 2100 Ventures, Exor Ventures (ramo di investimento della famiglia Agnelli), e business angel di rilievo, tra cui Raffaele Terrone, co-fondatore del primo tech unicorn italiano Scalapay.