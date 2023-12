BolognaFiere presenta domanda di ammissione su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale

BolognaFiere ha presentato domanda di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale (di seguito anche EGM-Pro).

L’ammissione alle negoziazioni su EGM-Pro, si legge nella nota, avverrà a seguito del perfezionamento di un’offerta in sottoscrizione di azioni rivenienti da un apposito aumento di capitale, il cui controvalore complessivo è pari a 15 milioni di euro. Il prezzo di collocamento delle azioni è stato fissato in 1,25 euro per azione. Il rilascio da parte di Borsa Italiana dell’avviso di ammissione alle negoziazioni su EGM-Pro è previsto il 18 dicembre 2023, mentre l’inizio delle negoziazioni il 20 dicembre 2023.