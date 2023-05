BofA: investitori continuano a riversare liquidità, ma il ritmo rallenta

Nell’ultima settimana, gli investitori hanno investito 25,1 miliardi di dollari in liquidità, ma il flusso verso i fondi monetari è rallentato di recente, riflettendo un maggior grado di fiducia degli investitori.

Così un recente rapporto di BofA Global Research secondo cui nelle ultime quattro settimane sono confluiti nei fondi del mercato monetario 151 miliardi di dollari, contro i 404 miliardi delle quattro settimane successive al crollo della Silicon Valley Bank a marzo e al travolgimento del settore bancario, secondo il rapporto di BofA.

Nel frattempo, gli investitori hanno acquistato 5,6 miliardi di dollari di obbligazioni e hanno prelevato 7,7 miliardi di dollari dai fondi azionari nella settimana fino al 17 maggio.

Gli investitori hanno inoltre mostrato una preferenza per le obbligazioni investment grade – che hanno registrato afflussi per sette settimane e un afflusso settimanale di 4,9 miliardi di dollari – rispetto alle obbligazioni ad alto rendimento, da cui gli investitori hanno ritirato 2 miliardi di dollari la scorsa settimana.

Gli analisti di BofA hanno dichiarato che un portafoglio 60/40, che tipicamente alloca il 60% del patrimonio in azioni e il 40% in obbligazioni, ha registrato un rendimento annualizzato del 28% nel 2023, invertendo la rotta dopo un 2022 “disastroso”.

Un totale di 1,1 miliardi di dollari è stato investito in titoli tecnologici, segnando la quinta settimana di afflussi, in quanto gli investitori hanno preferito i titoli growth a quelli value.

Gli investitori hanno prelevato 700 milioni di dollari dai fondi finanziari, mentre i fondi di investimento immobiliare hanno registrato i maggiori deflussi dal novembre 2022, per un totale di 600 milioni di dollari.

Guardando ai prossimi 12 mesi, BofA ha dichiarato che il “maggiore dolore” sarà rappresentato dai tassi di interesse della Federal Reserve al 6% anziché al 3%.