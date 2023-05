BofA: investitori aumentano allocazioni azionarie ai massimi di cinque mesi

Secondo un sondaggio condotto da Bank of America, gli investitori hanno aumentato le allocazioni azionarie a un massimo di cinque mesi, ma anche i livelli di liquidità sono saliti al 5,6%, pur rimanendo preoccupati per un’eventuale stretta creditizia e per un’inflazione sempre elevata.

L’indagine, condotta su 289 gestori di fondi con un patrimonio totale di 753 miliardi di dollari, ha evidenziato che il settore immobiliare commerciale è ancora considerato la fonte più probabile di un evento creditizio, mentre il 71% degli intervistati si aspetta una risoluzione del problema del tetto del debito prima che gli Stati Uniti esauriscano il denaro necessario per pagare i propri obblighi.

Gli investitori hanno ruotato i portafogli verso i titoli tecnologici, aumentando le allocazioni ai massimi dal dicembre 2021, l’area dell’euro e le azioni, e hanno ridotto l’esposizione alle materie prime e ai servizi di pubblica utilità.