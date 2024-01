Boeing: aumento dei ricavi a 22 mld di dollari

Boeing nonostante le recenti controversie legate ai problemi dei 737 MAX, ha concluso l’ultimo trimestre del 2023 con risultati positivi. I ricavi hanno toccato la cifra di 22,02 miliardi di dollari, superando i 19,98 miliardi nello stesso periodo del 2022 e i 21,1 miliardi previsti dagli esperti di settore. La perdita rilevata è stata di 30 milioni di dollari, un dato notevolmente migliore rispetto alla perdita di 663 milioni registrata l’anno precedente. L’EPS rettificato si è attestato a -47 centesimi, in netto miglioramento rispetto ai -78 centesimi previsti dagli analisti e ai -1,75 dollari dell’anno precedente.

Per l’intero anno 2023, Boeing ha registrato ricavi per 77,79 miliardi di dollari, segnando un aumento del 17% e una perdita di 2,24 miliardi di dollari, molto inferiore rispetto ai 5,05 miliardi di dollari dell’anno precedente. Per quanto riguarda la produzione, sono stati consegnati 528 aerei commerciali e registrati ben 1.576 ordini netti.

Il totale degli ordini di Boeing ha raggiunto una cifra record di 520 miliardi di dollari, comprendendo oltre 5.600 aerei commerciali. L’azienda ha inoltre generato un flusso di cassa operativo di 6,0 miliardi di dollari e un free cash flow di 4,4 miliardi. Nonostante le sfide affrontate, Boeing ha dimostrato una forte capacità di recupero e continua a rafforzare la sua posizione nel mercato globale dell’aviazione.