BoE in azione, tassi giù al 4,25%

Taglio dei tassi per la Bank of England (BoE). Rispettando le attese della viglia, la banca centrale britannica ha ridotto di 25 punti base il costo del denaro portandolo al 4,25%. Due membri del board hanno votato a favore di un taglio di 50 punti base.

“In un contesto di tensioni commerciali globali e di pressioni inflazionistiche meno forti, la BoE ha applicato l’atteso taglio di 25 pb, mantenendo il suo approccio di allentamento ‘graduale’, in considerazione della persistenza dell’inflazione e della debolezza dell’offerta aggregata. Nonostante questa cautela, la banca ha evidenziato i rischi di ribasso per la crescita. Ci aspettiamo altri tre tagli dei tassi quest’anno e riteniamo che la banca possa accelerare il ritmo di allentamento, raggiungendo potenzialmente un tasso terminale del 3% se i venti contrari all’economia si intensificano e l’inflazione si dimostra meno persistente di quanto temuto”, ha commentato Simon Dangoor, head of Fixed Income Macro strategies di Goldman Sachs Asset Management.