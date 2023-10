Bank of New York Mellon ha battuto le stime di Wall Street per quanto riguarda gli utili del terzo trimestre, grazie all’aumento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve statunitense che ha favorito le entrate derivanti dai prestiti.

I ricavi da interessi netti di BNY Mellon per il trimestre in esame sono balzati di quasi il 10% a 1,02 miliardi di dollari, rispetto ai 926 milioni di dollari dell’anno precedente.