BNP Paribas lancia i nuovi Minifutures su ETF: dall’Intelligenza Artficiale alla Robotica

BNP Paribas ha emesso sul SeDeX di Borsa Italiana una nuova gamma di Minifuture Certificates che hanno come sottostante degli ETF tematici che quindi consentono di prendere posizione sui megatrend del momento come Intelligenza Artificiale, Semiconduttori, Clean Energy, Automation Robotics e Yield Corporate Bond.

I Minifuture Certificates su ETF permettono di investire a leva al rialzo (Long), consentendo all’investitore di impiegare solo una parte del capitale che avrebbe dovuto utilizzare nel caso di un investimento diretto nel sottostante e senza problemi di marginazione. Il resto del capitale, pari allo Strike, è infatti messo a disposizione dall’Emittente.

Questi Certificates si caratterizzano, inoltre, per la presenza di un livello di Knock-out che funziona come un meccanismo di stop loss automatico, per cui non è possibile perdere oltre al capitale investito. I Minifuture sono adatti a investimenti a leva non solo giornaliera, ma anche multigiornaliera grazie alla leva dinamica: nel momento in cui si acquista un determinato Minifuture, si fissa un certo livello di Leva Finanziaria, che resta invariata fino alla chiusura della relativa posizione, evitando il compounding effect tipico dei prodotti a leva fissa (come Certicate ed ETF).