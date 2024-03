BNP Paribas emette i nuovi All Coupon Cash Collect su panieri di azioni

BNP Paribas ha emesso oggi sul SeDeX di Borsa Italiana una nuova tipologia di Cash Collect Certificate. Si tratta dei nuovi All Coupon Cash Collect su panieri di azioni che consentono di ottenere potenziali premi con effetto memoria tra lo 0,71% (8,52% p.a.) e il 2% (24% p.a.) dell’Importo Nozionale (100 euro).

I premi vengono incassati nelle date di valutazione mensili anche nel caso di andamento negativo dei sottostanti purché la quotazione di ciascun sottostante sia pari o superiore al livello Barriera Premio (che varia dal 60% fino al 30% del valore iniziale delle azioni sottostanti).

I Certificate All Coupon Cash Collect su panieri di azioni possono scadere anticipatamente alla fine del primo e del secondo anno, corrispondendo all’investitore, oltre all’Importo Nozionale, tutti i 36 premi mensili previsti per l’intera durata dei Certificate (3 anni).

L’effetto All Coupon permette all’Investitore di massimizzare il rendimento dei Certificate. Infatti, qualora nelle date di valutazione di scadenza anticipata la quotazione di tutti i sottostanti sia pari o superiore al rispettivo valore iniziale, i Certificate scadono anticipatamente e l’investitore riceve, oltre all’Importo Nozionale, il premio mensile, più gli eventuali premi mensili non pagati precedentemente (grazie all’Effetto Memoria) più tutti i premi mensili futuri previsti fino alla scadenza (grazie all’Effetto All Coupon).

A scadenza (26 febbraio 2027), salvo il caso di rimborso anticipato, sono due gli scenari possibili:

se la quotazione di tutti i sottostanti è pari o superiore al livello Barriera (che varia dal 60% fino al 30% del valore iniziale delle azioni sottostanti), il Certificate rimborsa l’Importo Nozionale più il premio con Effetto Memoria;

se la quotazione di almeno uno dei sottostanti è inferiore al livello Barriera, il Certificate paga un importo commisurato alla performance del peggiore dei sottostanti (con conseguente perdita, parziale o totale, dell’Importo Nozionale).

Di seguito i 16 panieri della nuova emissione composti da azioni italiane ed estere.

Per maggiori informazioni sui prodotti visita il link: https://investimenti.bnpparibas.it/prodotti-di-investimento/cash-collect/all-coupon-cash-collect/

Per vedere la brochure dei nuovi prodotti vai qui: https://investimenti.bnpparibas.it/globalassets/allcoupon_marzo_cc_24.pdf