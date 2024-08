Bnp Paribas, avviate trattative esclusive per acquisire Axa Investment Managers

Il Gruppo BNP Paribas ha annunciato ieri sera di avere avviato trattative esclusive con Axa per acquisire il 100% di Axa Investment Managers (Axa IM), che rappresenta circa 850 miliardi di euro di asset in gestione. La nuova realtà, i cui asset totali in gestione ammonterebbero a 1.500 miliardi di euro, diventerebbe uno dei principali operatoi a livello europeo nel settore.

Nell’ambito dell’operazione rientra anche un accordo di partnership a lungo termine per la gestione di gran parte degli asset di Axa

Bnp Paribas Cardif, l’attività assicurativa del gruppo bancario francese.

Il prezzo concordato per l’acquisizione e la costituzione della partnership è di 5,1 miliardi di euro alla chiusura, prevista per metà 2025.