BlackRock: nel 2023 aumento dell’utile netto e degli AUM

Nel terzo trimestre del 2023, BlackRock, il colosso mondiale nella gestione dei fondi, ha segnalato un significativo incremento nel suo utile netto adjusted. L’utile si è attestato a 1,642 miliardi di dollari, equivalenti a 10,91 dollari per azione, evidenziando un aumento del 13% rispetto all’analogo periodo del 2022.

Nello stesso trimestre del 2022, l’utile netto adjusted di BlackRock era stati di 1,451 miliardi di dollari, pari a 9,55 dollari per azione. Questo significa che l’azienda ha registrato un incremento del 14% per azione. Inoltre, BlackRock ha visto un aumento del 5% nelle sue entrate, che sono arrivate a 4,522 miliardi di dollari.

Per quanto riguarda gli asset under management (AUM), BlackRock ha segnalato un impressionante incremento. Gli AUM dell’azienda hanno raggiunto la cifra di 9,10 trilioni di dollari, in aumento del 14% rispetto ai 7,96 trilioni del terzo trimestre del 2022. Questo dato evidenzia una forte crescita e consolidamento della posizione di BlackRock nel settore della gestione di fondi a livello mondiale.