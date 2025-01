Bitcoin torna a sfondare quota 100.000$, alle porte ritorno Trump alla Casa Bianca

Il bitcoin corre e torna a sfondare quota 100.000 dollari. Quando mancano pochi giorni alla cerimonia ufficiale di insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca per il suo secondo mandato come presidente degli Usa, la principale cripto al mondo sale di quasi il 2% e si muove prima dell’avvio delle contrattazioni in Europa in area 101.650 dollari.

In attesa di lunedì 20 gennaio quando il tycoon si insedierà, il prezzo di Bitcoin ha messo a segno una decisa accelerazione (soprattutto nelle ultime sedute), riflettendo il crescente ottimismo degli investitori sul futuro delle criptovalute sotto la presidenza di Trump.