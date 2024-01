Bitcoin in calo del 5,71%

La criptovaluta più nota al mondo, il Bitcoin, ha subito una flessione del 5,71%, raggiungendo il valore di 42.480 dollari. Tale flessione si è verificata a seguito di una speculazione rilasciata da Matrixport, un fornitore leader nei servizi d’investimento nel campo delle criptovalute.

Matrixport ha espresso una previsione poco ottimistica riguardo al futuro degli ETF spot sul Bitcoin. Secondo l’azienda, è probabile che tutte le richieste per tali fondi saranno respinte dalla U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).