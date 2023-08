Birkenstock verso un IPO da $8 miliardi. Effetto Barbie?

Effetto Barbie anche sui sandali Birkenstock? Il noto produttore tedesco di sandali, Birkenstock starebbe contemplando di quotarsi in borsa a settembre, secondo quanto riferisce il quotidiano inglese, Financial Times. Qualora, la società controllata di Birkenstock, il fondo L Catterton dovesse decidere di andare avanti con l’approdo in borsa, il produttore di sandali, potrebbe raggiungere un valore superiore ai $8 miliardi, secondo fonti anonime del FT. Ricordiamo intanto, che il fondo di private equity L Catterton ha acquistato una quota di maggioranza in Birkenstock nel 2021, in un accordo che valutava Birkenstock a 4 miliardi di euro. Quindi si tratterebbe di una valutazione doppia della società produttrice di sandali, rispetto a quella nel 2021.

I dettagli

Un’eventuale valutazione del genere darebbe una visibilità eccezionale per la società di private equity, sostenuta dal conglomerato di moda di lusso LVMH.

Ma non solo. Qualora la quotazione dovesse materializzarsi sarebbe la seconda di una delle sue società in portafoglio di L Catterton nel giro di pochi mesi, tra l’altro in un momento particolarmente sfidante per il mercato delle IPO (Initial Public Offerings).

A luglio, il rivenditore online di prodotti di bellezza Oddity Tech, sostenuto da L Catterton, ha raccolto più di 400 milioni di dollari dalla quotazione in America sull’indice tecnologico, il Nasdaq. La fonte anonima del FT ha anche affermato che l’IPO di Birkenstock potrebbe avvenire entro settembre.

E starebbero proprio Goldman Sachs e JPMorgan a fornire consulenza sulla potenziale quotazione in borsa.

Chi è Birkenstock?

Al di là della quota di maggioranza del fondo L Catterton, attualmente due membri della famiglia Birkenstock mantengono una quota di minoranza. Nel 2021 quando avvenne l’acquisto da parte del fondo di private equity francese, la società ha affermato che il denaro sarebbe stato utilizzato per perseguire la crescita in mercati come Cina e India, e per espandere la propria attività di e-commerce. Birkenstock impiega circa 3.000 persone e produce la maggior parte delle sue calzature nei propri stabilimenti in Germania.

I prodotti dell’azienda, che includono sandali e altre calzature, sono venduti in circa 90 paesi in tutto il mondo. Bloomberg News ha riferito in precedenza sui piani di IPO di Birkenstock.

Chi è il fondo di private equity L Catterton?

Mentre, il fondo di private equity L Catterton è nato nel 2016 in seguito alla fusione tra LVMH, la holding della famiglia Arnault con la società di private equity statunitense Catterton. Ad oggi, L Catterton ha circa 30 miliardi di dollari di asset in gestione. E come ricorda il Financial Times, il fondo di private equity sta considerando una quotazione in borsa, seguendo i passi di alcuni dei suoi pari, tra cui Bridgepoint con sede a Londra, EQT con sede a Stoccolma e Blue Owl con sede a New York.

L’effetto Barbie

E secondo indiscrezioni stampa, la valutazione record del produttore di sandali, che potrebbe superare gli 8 miliardi di dollari sarebbe grazie al film Barbie. Margot Robbie, protagonista principale a interpretare la bambola-giocattolo, insieme a Ryan Gosling, nei panni di Ken, hanno dato origine a una scena già diventata cult proprio con i sandali di Birkenstock.

Il produttore di sandali tedesco sta registrando un notevole aumento delle vendite in seguito alla scena girata nel film. Secondo Lyst, la piattaforma di shopping online che è anche un utile strumento per monitorare le preferenze dei consumatori, le ricerche per le Birkenstock, modello Arizona, sono aumentate del 110% da quando il film ha debuttato nei cinema statunitensi.