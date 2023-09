BFF Bank: ok al dividendo da 0,417 euro

L’assemblea ordinaria degli azionisti di BFF Bank, società leader nella finanza specializzata e presente sul mercato Euronext Milan, ha recentemente preso una decisione importante. La decisione riguarda la distribuzione di una parte della riserva di utili.

Il valore stabilito per la distribuzione risulta essere di 0,147 euro per ogni azione. Questa mossa strategica ha portato l’acconto sul dividendo a un totale di 0,438 euro per azione. Una decisione precedente del Consiglio di Amministrazione aveva deciso di distribuire un acconto sul dividendo, il quale era pari a 0,291 euro per azione.

Infine, è stato reso noto che il pagamento dell’acconto totale dei dividendi per azione, pari a 0,438 euro, avrà luogo il giorno 13 settembre 2023. La data di stacco cedola è stata fissata per il giorno 11 settembre 2023 (cedola N° 8), mentre la record date sarà il giorno successivo, 12 settembre 2023. Il pagamento sarà effettuato attraverso gli intermediari autorizzati presso i quali le azioni sono registrate nel sistema Monte Titoli.