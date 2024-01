Benzina: al self-service 1,812 euro al litro. UNC: rialzo preoccupante

Secondo i dati settimanali del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), il prezzo della benzina in modalità self service sale attestandosi a 1,812 euro al litro, il gasolio a 1,767 euro al litro.

“In 2 settimane, ossia dalla rilevazione del 15 gennaio 2024, un litro di benzina self è aumentato di oltre 4 cent, +2,4%, pari a 2 euro e 15 cent per un pieno di 50 litri. Anche per il gasolio il rincaro è di oltre 4 cent al litro, +2,5%, pari a 2 euro e 12 cent a rifornimento. Se questo andamento dovesse perdurare diventerebbe un problema” conclude Dona.