Bei concede 300 milioni di euro ad Amplifon per l’innovazione e la digitalizzazione

Amplifon, leader globale nelle soluzioni e nei servizi per l’udito, ha ottenuto un finanziamento di 300 milioni di euro da Bei, la Banca europea per gli investimenti. Questo importo rappresenta la prima tranche dei 350 milioni di euro complessivi approvati dalla Bei per sostenere il percorso di innovazione e digitalizzazione di Amplifon.

Secondo una nota rilasciata, il finanziamento Bei sarà destinato a promuovere ulteriormente l’innovazione nei prodotti e nei servizi offerti da Amplifon. Questo sostegnerà la digitalizzazione dell’azienda e contribuirà a migliorare la customer experience. Gli investimenti saranno concentrati principalmente in Italia, ma si estenderanno anche in Spagna, Francia, Germania e altri Paesi dell’Unione europea.

Il finanziamento Bei fornirà ad Amplifon uno strumento flessibile di 300 milioni di euro da investire nel corso di quattro anni (2023-2026). Il finanziamento, che verrà erogato in più tranche nei prossimi 24 mesi, avrà un periodo di rimborso fino a 9 anni a partire dalla data di ciascuna erogazione. Questo rappresenta un passo significativo nel promuovere la crescita e l’innovazione nel settore dell’udito.