Beghelli: ricavi in aumento del 10,1%

La nota azienda Beghelli ha annunciato un incremento significativo nei suoi ricavi netti consolidati per il primo semestre del 2023. Con 82,4 milioni di euro registrati, l’incremento è del 10,1% rispetto allo stesso periodo del 2022. Un risultato positivo che segna un trend di crescita per l’azienda.

Nonostante l’incremento dei ricavi, l’azienda registra un margine operativo lordo di 5,8 milioni, pari al 7,1% dei ricavi, in calo di 0,8 milioni rispetto al 30 giugno dell’esercizio precedente. Il risultato operativo si attesta a 1,7 milioni, in calo rispetto ai 2,6 milioni del 30 giugno 2022. Il risultato netto di competenza del gruppo per il periodo risulta negativo per 1,6 milioni di euro, rispetto ai 0,45 milioni positivi del primo semestre 2022.

La società specifica che il risultato è stato influenzato dall’aumento degli oneri finanziari dovuti all’incremento dei tassi di interesse e dalla variazione del fair value degli strumenti derivati. L’Indebitamento Finanziario netto al 30 giugno è pari a 55,3 milioni, rispetto ai 61,9 milioni alla chiusura dell’esercizio 2022. Nonostante ciò, Beghelli prevede un incremento dei ricavi consolidati per il 2023, accompagnato da un miglioramento dell’Ebitda ricorrente e una riduzione dell’indebitamento finanziario, confermando la sostenibilità del suo business.