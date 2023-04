Bed Bath & Beyond riporta sugli scaffali 120 milioni di dollari di merce grazie ad accordo con Hilco Global

Bed Bath & Beyond collaborerà con Hilco Global per riportare la merce sugli scaffali, nell’ultimo tentativo dell’azienda di rimanere in vita ed evitare la bancarotta. Il rivenditore di articoli per la casa ha stipulato un programma di cessione dei prodotti con ReStore Capital, gestore di investimenti che fa capo a Hilco e che fornisce “soluzioni di finanziamento creative” alle aziende in difficoltà. In base all’accordo, ReStore Capital acquisterà fino a 120 milioni di dollari, su base revolving in qualsiasi momento, di merce preordinata dai principali fornitori di Bed Bath per aumentare i livelli di inventario della sua omonima catena e di Buybuy Baby. Bed Bath ha avuto difficoltà a rifornire gli scaffali dopo che i suoi fornitori hanno ristretto le condizioni di credito, tagliato i limiti e richiesto pagamenti anticipati prima di accettare di evadere gli ordini, ha dichiarato l’azienda in precedenza.