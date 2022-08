Bed Bath & Beyond prosegue rally, fino a +12% a Wall Stret. Valore titolo più che raddoppiato ad agosto

Prosegue la corsa del titolo Bed Bath & Beyond, in rally in premercato a Wall Street di oltre il 12% in vista dell’aggiornamento del piano stratetico che sarà comunicato dalla società di retail Usa, verso la fine della settimana. Nella sessione di ieri le quotazioni erano balzate sul Nasdaq del 24%. Il titolo Bed Bath & Beyond ha più che raddoppiato il proprio valore nel mese di agosto, rimanendo tuttavia ancora in calo del 53% su base annua.