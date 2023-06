Bce, Schnabel: “Salari alimentano inflazione”. Nagel fiducioso su target 2%

Isabel Schnabel, membro del Consiglio Esecutivo della Bce, ha dichiarato che l’aumento dei prezzi è alimentato da profitti aziendali e da salari più elevati per i lavoratori. In un’intervista ha evidenziato l’importanza di monitorare attentamente tali fattori per mantenere l’inflazione su un percorso discendente.

I trader del mercato monetario prevedono un picco del tasso sui depositi al 4% per la prima volta dal marzo scorso, rispetto al 3,5% attuale.

Parlando allo stesso evento, il presidente della Bundesbank, Joachim Nagel, si è detto “abbastanza” fiducioso che l’inflazione tornerà al 2%. Tuttavia, ha avvertito che c’è ancora “un lungo cammino da percorrere” e che raggiungere tale obiettivo potrebbe comportare alcune difficoltà per l’economia dell’area euro, che ha attraversato una lieve recessione invernale ma si prevede in miglioramento nel corso del 2023.

Per concludere, Nagel ha affermato: “Dobbiamo rallentare l’attività economica per ridurre l’inflazione”.