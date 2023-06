BCE, Schnabel: dati importanti per la gestione dell’inflazione

Isabel Schnabel, componente dell’Executive Board della Banca Centrale Europea (BCE), ha recentemente ribadito l’importanza di un approccio basato sui dati per la gestione dell’inflazione. Durante un evento organizzato dall’Euro50 Group a Lussemburgo, Schnabel ha sottolineato che è fondamentale mantenere un alto livello di dipendenza dai dati e agire in modo proattivo per evitare rischi legati all’inflazione.