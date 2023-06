Bce: risultati finali stress test banche saranno più severi

La Bce sta mettendo in guardia le banche che hanno superato con facilità il primo round di stress test di quest’anno, affermando che i risultati finali saranno meno favorevoli.

Le autorità europee starebbero segnalando agli istituti di credito di prepararsi ad adeguamenti per ottenere risultati più credibili.

Lo stress test è un’esame fondamentale per le banche poiché fornisce informazioni sulla capacità di resistere agli shock finanziari e influisce sui requisiti di capitale. Un risultato positivo rafforza la possibilità di distribuire miliardi di euro di dividendi agli azionisti, nonostante l’aumento delle incertezze economiche.

Un portavoce della Bce e un rappresentante dell’Autorità Bancaria Europea, che coordina lo stress test, previsto per essere completato entro la fine di luglio, hanno entrambi rifiutato di commentare.

Le banche vengono testate sia in uno scenario avverso che in uno scenario base più favorevole per i tre anni fino al 2025. Gli istituti di credito sostengono che i risultati positivi riscontrati finora riflettano i passi concreti intrapresi per rendere le loro attività più solide. I regolatori, invece, temono che un test troppo indulgente possa consentire alle banche di ridurre eccessivamente i loro cuscinetti di capitale distribuendo dividendi agli azionisti, per poi trovarsi di fronte a un contesto più sfidante.