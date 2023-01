Bce, Lagarde da Davos: il mio mantra è ‘mantenere la rotta’

La numero uno della Bce Christine Lagarde non ci pensa proprio a fare un dietrofront sui tassi e sulle scelte di politica monetaria che ha deciso di adottare per sconfiggere la fiammata dell’inflazione.

“Il mio mantra è mantenere la rotta”, ha detto, parlando da Davos, dove è in corso il World Economic Forum.

Non è mancato il monito ai governi: “La politica fiscale non dovrebbe costringere la politica monetaria a fare di più”.

Per quanto riguarda il trend dell’euro, Lagarde ha ripetuto che “la Bce non ha come obiettivo un rapporto di cambio”.

La numero uno dell’Eurotower ha risposto a una domanda sul trend dell’euro-dollaro, che si sta muovendo verso quota $1,20.