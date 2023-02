Bce, Lagarde: ‘alzeremo di più i tassi se necessario, puntiamo su altri rialzi 50 pb a marzo’

“Alzeremo di più i tassi, se sarà necessario per far tornare l’inflazione al nuovo target del 2% in modo tempestivo”. Così la presidente della Bce, Christine Lagarde, in un’intervista rilasciata all’Economic Times.

“Esiste ogni ragione per credere che alzeremo i tassi di altri 50 punti base a marzo. Poi, si vedrà. Siamo dipendenti dai dati, e decideremo cosa fare riunione per riunione cosa fare”. Lagarde ha aggiunto che la Bce “non vuole soltanto che l’inflazione (dell’area euro) torni al 2%, ma che poi si mantenga a quel livello in modo sostenibile”-