Bce: inflazione core ha forse raggiunto il picco

La Bce ha riferito che l’inflazione core nell’Eurozona ha molto probabilmente raggiunto il suo picco, sebbene il suo livello esatto rimanga difficile da determinare. Queste informazioni provengono da un’anteprima del bollettino economico della Bce, che verrà pubblicato il 10 agosto.

La recente attenuazione deriva principalmente da beni industriali non energetici, ha dichiarato la Bce, aggiungendo che sembra sia iniziato un declino anche per prezzi dei servizi. Allo stesso tempo, le pressioni sui prezzi interni stanno diventando sempre più evidenti, come sottolineato dal Consiglio Direttivo la scorsa settimana.

I responsabili delle politiche monetarie hanno aumentato i tassi di interesse per la nona volta, portandoli al 3,75% (tasso sui depositi), e hanno affermato che l’inflazione è destinata a rimanere troppo alta per troppo tempo. La Presidente Christine Lagarde ha promesso un’analisi più profonda delle tendenze sottostanti a settembre, quando verrà decretato un ulteriore aumento o una pausa, sulla base dei dati.

Il membro uscente del Consiglio Direttivo, Fabio Panetta, ha dichiarato che le pressioni inflazionistiche di base stanno moderando ma ha offerto un’analisi diversa, suggerendo che la crescita dei prezzi “core” è un indicatore ritardato, non anticipatore.

“La crescita dell’inflazione core di oggi non ci dice molto su dove si stabilirà l’inflazione di base nel medio termine”, ha detto Panetta. “Così come i prezzi energetici più alti hanno permeato l’economia, lo faranno anche eventualmente in discesa.”