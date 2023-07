Bce: indagine indica un’inflazione di fondo più stabile

L’inflazione di fondo nell’area dell’euro scenderà più lentamente di quanto si pensasse in precedenza, poiché la crescita dei salari è vista in ripresa in un mercato del lavoro rigido, secondo un sondaggio della Banca centrale europea di venerdì.

L’ultima Survey of Professional Forecasters (SPF) è stata presentata questa settimana ai responsabili politici della BCE, che hanno deciso di aumentare i tassi di interesse per la nona volta consecutiva, ma ha anche segnalato che il passo successivo è ancora indeciso e che è prevista una pausa.