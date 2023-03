Bce: crescita Pil area euro lievemente positiva in I trimestre 2023. Occhio a dati macro recenti

Nel primo trimestre del 2023 la crescita attesa del PIL dell’area dell’euro sarebbe di nuovo lievemente positiva, sulla scorta di segnali contrastanti provenienti dagli indicatori economici più recenti”. E’ quanto si legge nel bollettino economico della Bce.

La Bce mette in evidenza che “i dati ricavati dalle indagini più recenti suggeriscono che l’economia dell’area dell’euro potrebbe aver registrato una modesta espansione nel primo trimestre dell’anno. L’indice composito dei responsabili degli acquisti (Purchasing Managers’ Index, PMI) relativo al prodotto per l’area dell’euro è aumentato ulteriormente a febbraio, raggiungendo un valore senza precedenti negli ultimi nove mesi e mostrandosi ora in linea con la sua media di lungo periodo”.

“Tale ripresa -prosegue la Bce – è stata trainata principalmente dall’attività delle imprese nel settore dei servizi. Il vigore persistente osservato all’inizio del 2023 nell’attività dei servizi ad alta intensità di contatti lascia dedurre che gli effetti della riapertura dell’economia siano parzialmente duraturi”.

“L’indice relativo alla produzione manifatturiera è salito al di sopra di 50 in febbraio, segnalando una crescita per la prima volta da maggio 2022. L’industria manifatturiera ha beneficiato di un miglioramento delle criticità lungo la filiera produttiva, come mostra il forte calo dell’indicatore dei tempi di consegna dei fornitori registrato a febbraio”.