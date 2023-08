Bce: Cipollone, vice governatore Bankitalia, nominato per Comitato esecutivo

Piero Cipollone, vice governatore della Banca d’Italia, è stato scelto come candidato italiano per la Bce, in sostituzione dell’ex collega Daniele Franco, secondo fonti vicine alla questione riportate da Bloomberg.

Con la scadenza per le candidature al Comitato Esecutivo fissata per oggi, non c’è altro candidato da un’altra nazione dell’eurozona in lizza per il posto, come riferito dalle stesse fonti, che hanno preferito rimanere anonime a causa della delicatezza della questione.

La scelta di Cipollone rappresenta una svolta inattesa, dato che fino a pochi giorni fa gli ufficiali italiani indicavano l’ex Ministro delle Finanze Franco come il più probabile candidato. Il ministero delle finanze italiano non ha immediatamente risposto alle richieste di commenti.

Cipollone era stato un candidato di punta per il posto nel consiglio di sei membri a Francoforte, che diventerà vacante all’inizio di novembre quando Fabio Panetta tornerà a Roma per diventare governatore della Banca d’Italia.

Nel suo ruolo attuale da tre anni, Cipollone ha trascorso la maggior parte della sua carriera in Banca d’Italia, anche se ha brevemente servito come direttore esecutivo del Paese presso la Banca Mondiale.

L’assenza di un rivale per la posizione alla BCE indica un tacito riconoscimento da parte degli omologhi dell’Unione Europea che l’Italia può continuare ad occupare uno dei seggi del Consiglio Esecutivo. Non esiste una garanzia formale di tale accordo.

La selezione di Cipollone significa che Franco rimarrà il candidato dell’Italia per guidare la Banca Europea per gli Investimenti. Affronterà una forte concorrenza per quel ruolo, con la commissaria UE per la concorrenza Margrethe Vestager e il vice premier spagnolo Nadia Calvino in lizza per il posto.