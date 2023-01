Bce, ecco il calendario delle riunioni del 2023

Di seguito viene presentato il calendario delle riunioni della Banca Centrale Europea (Bce) per l’anno 2023, suddivise per tipologia.

Riunioni BCE di politica monetaria

Ecco le date delle riunioni di politica monetaria, ciascuna delle quali seguita da una conferenza stampa.

2 febbraio a Francoforte;

a Francoforte; 16 marzo a Francoforte;

a Francoforte; 4 maggio a Francoforte;

a Francoforte; 15 giugno a Francoforte;

a Francoforte; 27 luglio a Francoforte;

a Francoforte; 14 settembre a Francoforte;

a Francoforte; 26 ottobre ad Atene;

ad Atene; 14 dicembre a Francoforte.

Altri meeting della BCE

Di seguito, gli appuntamenti in cui non verranno prese decisioni di politica monetaria, tutti in programma a Francoforte:

25 gennaio;

22 febbraio;

29 marzo;

24 maggio;

5 luglio;

27 settembre;

15 novembre;

29 novembre.

Infine, le date dei General Council meeting:

30 marzo;

22 giugno;

28 settembre;

30 novembre.

Cos’è successo nell’ultima riunione del 2022?

Nell’ultima riunione del 2022, a dicembre, la Bce ha alzato i tassi di 50 punti base, dopo due aumenti consecutivi da 75 bps nei due meeting precedenti, portando il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2,5%. L’Eurotower ha però chiarito che l’orientamento politico rimarrà restrittivo e il costo del denaro aumenterà ancora significativamente, ad un ritmo costante, poiché l’inflazione resta troppo elevata.

La Bce ha inoltre annunciato i punti chiave del Quantitative Tightening, ponendo l’accento su gradualità e prevedibilità. Da marzo 2023 gli acquisti di asset del piano PAA verranno ridotti di 15 miliardi al mese fino alla fine del secondo trimestre, mentre il ritmo successivo sarà determinato nel tempo.

Le ultime proiezioni economiche della Bce stimano un’inflazione media nel 2022 pari all’8,4% (rivista dal precedente 8,1%), in calo al 6,3% nel 2023 (da 5,5%), al 3,4% nel 2024 (da 2,3%) e al 2,3% nel 2025. Per quanto riguarda il Pil, invece, è attesa una crescita del 3,4% nel 2022 (rivista da +3,1%), +0,5% nel 2023 (tagliata dal precedente +0,9%), +1,9% nel 2024 (stabile) e +1,8% nel 2025.

La presidente Christine Lagarde ha affermato che ci saranno ulteriori rialzi da 50 bps, lasciando ipotizzare un tasso terminale intorno al 3,5%, mentre sembra improbabile qualsiasi taglio al costo del denaro prima del 2024. Anche altri membri del Consiglio Direttivo, in seguito alla riunione, hanno usato toni piuttosto restrittivi, come il vice presidente Luis de Guindos e il governatore della banca centrale lettone, Martins Kazaks.