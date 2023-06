BCE alza tassi e segnala ulteriore inasprimento: mercati europei in calo

I mercati finanziari europei subiscono una contrazione a seguito della decisione della Banca centrale europea (BCE) di aumentare i tassi di interesse.

La BCE ha inoltre segnalato che la sua strategia di inasprimento monetario è ancora in corso e non si escludono ulteriori interventi per contenere l’inflazione. Ciò ha contribuito ad alimentare la preoccupazione degli investitori, portando ad un calo generalizzato dei mercati del continente.

Nel dettaglio tra le piazze del Vecchio Continente scivola Francoforte, con un netto svantaggio dello 0,84%. In rosso Parigi che segna una flessione dell’1,06%. Seduta negativa anche per Piazza Affari, con il FTSE MIB che cede lo 0,86% circa.