BBVA supera i 500.000 clienti in Italia

BBVA, l’istituto bancario spagnolo, ha annunciato di aver raggiunto quota 500.000 clienti in Italia, avvicinandosi così all’ambizioso traguardo di 600.000 clienti fissato per quest’anno.

In meno di tre anni di attività nel mercato italiano, BBVA ha già superato gli obiettivi iniziali previsti per un arco di cinque anni. Javier Lipuzcoa, Direttore Digital Banking di BBVA in Italia, ha dichiarato: “Aumenteremo nuovamente il nostro obiettivo di acquisizione clienti. Speriamo di poter raggiungere più clienti con il nostro modello di banca, basato su un’offerta semplice senza commissioni che si adatta sempre alle esigenze del cliente”.

Tra le iniziative che hanno consentito a BBVA di crescere rapidamente in Italia si distinguono il ‘Conto a zero spese per sempre’, che offre un tasso di interesse del 4% fino al 31 gennaio 2025 e un cashback mensile del 4% sui primi 200 euro di acquisti effettuati con la Carta di Debito BBVA, sia online che offline. Inoltre, il ‘Deposito Flessibile’ al 3% per 24 mesi ha contribuito a questa crescita. Grazie a questi prodotti, BBVA ha acquisito 130.000 nuovi clienti e ha raggiunto un passivo di bilancio di oltre 4,5 miliardi di euro nel 2024.