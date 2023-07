Bankitalia: in aumento tassi di Interesse sui prestiti alle famiglie

Secondo le ultime rilevazioni di Bankitalia, nel mese di maggio si è registrato un aumento dei tassi di interesse sui prestiti erogati alle famiglie per l’acquisto di abitazioni. Il Tasso Effettivo Globale Medio (Taeg), che comprende anche le spese accessorie, si è attestato al 4,58%, in rialzo rispetto al 4,52% del mese di aprile.

La pubblicazione ‘Moneta e Banche’ di Bankitalia ha inoltre evidenziato come la quota di prestiti con periodo di determinazione iniziale del tasso fino a 1 anno sia stata del 29%, rispetto al 41% del mese precedente. Questo indica una riduzione dei prestiti a breve termine rispetto al totale.

Anche il Taeg sulle nuove erogazioni di credito al consumo ha mostrato un incremento, passando al 10,43% rispetto al 10,29% del mese precedente. Analogamente, i tassi di interesse sui nuovi prestiti alle società non finanziarie sono stati pari al 4,81%, in aumento dal 4,52% del mese precedente. Per i prestiti di importo fino a 1 milione di euro, il tasso è stato del 5,14%, mentre per importi superiori la percentuale si è attestata al 4,52%. Infine, i tassi passivi sui depositi in essere sono stati pari allo 0,67%, in rialzo rispetto allo 0,64% del mese precedente.