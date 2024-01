Bankitalia: decisioni sui prestiti bancari conferiti in garanzia

Il 30 novembre 2023 il Consiglio direttivo della Bce ha deciso

di revocare alcune misure in vigore negli schemi relativi ai prestiti bancari aggiuntivi (Additional Credit Claims, ACC) adottate nel tempo da diverse Banche centrali nazionali dell’Eurosistema.

Tale decisione, si legge in una nota, peraltro non modifica lo schema ACC della Banca d’Italia, che rimarrà in vigore almeno fino alla fine del 2024.Eventuali successive modifiche saranno comunque comunicate con congruo anticipo.