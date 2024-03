Bankitalia avvia consultazione per attivazione riserva capitale

Giornata da dimenticare per il comparto bancario che a Piazza Affari scende di 15.909,38 punti a -1,38%.

La Banca d’Italia ha reso noto di aver avviato una consultazione pubblica sull’intenzione di attivare per tutte le banche e i gruppi bancari autorizzati in Italia una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (systemic risk buffer, SyRB) pari all’1,0 per cento delle esposizioni domestiche ponderate per il rischio di credito e di controparte.

Il buffer obiettivo dell’1,0 per cento, si legge nella nota, sarebbe raggiunto gradualmente: lo 0,5% andrebbe rispettato entro il 31 dicembre 2024; il restante 0,5% entro il 30 giugno

2025.