Bankitalia: a luglio prestiti al settore privato in salita del 3,9%

Nel mese di luglio i prestiti al settore privato sono saliti del 3,9% su dodici mesi. Così Bankitalia secondo cui i prestiti alle famiglie sono aumentati del 4,0% sui dodici mesi (4,1 nel mese precedente) e quelli alle società non finanziarie del 3,7 (contro il 2,6 per cento nel mese precedente). I depositi del settore privato sono cresciuti del 3,5 per cento sui dodici mesi (contro il 3,0 in giugno); la raccolta obbligazionaria è diminuita dell’8,7 per cento sullo stesso periodo dell’anno precedente.