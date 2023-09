Bank of Thailand aumenta il tasso di interesse ufficiale a 2,50%

Nella sua ultima riunione, l’MPC della Bank of Thailand ha preso la decisione unanime di incrementare il tasso di interesse ufficiale di 0,25 punti percentuali, portandolo dal 2,25 al 2,50%. Questa decisione ha effetto immediato e rappresenta un passo importante nella normalizzazione della politica monetaria.

“La normalizzazione graduale della politica monetaria ha portato alla decisione attuale. Il Comitato ritiene che il tasso di interesse ufficiale attuale sia appropriato per sostenere una crescita sostenibile a lungo termine”, si legge in una nota rilasciata dal MPC. Questa decisione riflette l’impegno del comitato nel bilanciare le esigenze di crescita e inflazione, tenendo in considerazione i rischi al rialzo derivanti dalle politiche economiche del governo.