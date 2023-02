Bank of Japan, Ueda: ‘Giappone ha bisogno di più tempo per crescita sostenibile inflazione al 2%’

“Lavorerò con il governo per guidare la politica monetaria in modo appropriato. Il Giappone ha bisogno di più tempo perché l’inflazione testi in modo sostenibile il target del 2%”. Così Kazuo Ueda, l’economista nominato dal premier giapponese

Fumio Kishida alla carica di governatore della Bank of Japan BoJ, al posto dell’attuale presidente uscente Haruhiko Kuroda, vicino alla scadenza del mandato (ad aprile), nell’audizione alla Camera bassa del Parlamento. (Camera dei rappresentanti, Shūgiin).

“Di solito, la politica monetaria risponde in modo anticipato all’inflazione scatenata dalla domanda ma non in modo immediato all’inflazione scatenata dall’offerta”.

L’obiettivo, ha continuato Ueda, “è raggiungere la stabilità dei prezzi in modo sostenibile e stabile”.

Tra l’altro, “l’inflazione (del Giappone è attesa scendere al di sotto del 2% attorno alla metà del prossimo anno fiscale” (che in Giappone inizia il 1° aprile).