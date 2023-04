Bank of Japan: oggi la conferenza stampa di addio del governatore Kuroda

Nel suo ultimo giorno alla guida della Bank of Japan, Haruhiko Kuroda si è mostrato meno cauto, ponendo fine ad un decennio di politiche non convenzionali, tra cui un “bazooka” di stimoli per incentivare inflazione e crescita sostenibile.

Con il passaggio di consegne per la guida della Bank of Japan (BOJ) a Kazuo Ueda, Kuroda ha messo in risalto i risultati ottenuti attraverso la sua audace politica di liquidità. “I 15 anni di deflazione del Giappone hanno consolidato nell’opinione pubblica l’idea che prezzi e salari non aumentino. Tuttavia, questa percezione sta iniziando a mutare. Di conseguenza, credo che l’obiettivo di inflazione della BOJ sia sempre più vicino a essere raggiunto in modo stabile e duraturo”.

Nominato dall’ex primo ministro Shinzo Abe per sconfiggere la deflazione giapponese, Kuroda ha concluso il suo secondo mandato quinquennale e passerà il testimone al suo successore. La strategia d’urto di Kuroda ha caratterizzato il suo esperimento monetario, durante il quale la BOJ ha lanciato un ampio programma di acquisto di asset nel 2013.