Banco Bpm emette covered bond da 750 milioni di euro a 5 anni

Banco Bpm ha annunciato l’emissione di un covered bond della durata di cinque anni, per un valore complessivo di 750 milioni di euro. Tale operazione finanziaria si inserisce all’interno di una strategia di diversificazione delle fonti di finanziamento della banca, e ha come obiettivo quello di rafforzare la sua posizione sul mercato.

Lo spread dell’operazione è stato fissato a +55 punti base sulla curva di Midswap, un parametro utilizzato come riferimento per le transazioni finanziarie a tasso fisso e variabile. Il covered bond avrà scadenza il 27 giugno 2028, garantendo così un ritorno a medio termine per gli investitori che decideranno di sottoscriverlo.

L’emissione ha riscosso un notevole successo tra gli investitori, ricevendo ordini per oltre 1,2 miliardi di euro. Tra i bookrunner dell’operazione troviamo Banca Akros, Barclays, Crédit Agricole CIB, IMI-Intesa Sanpaolo, LBBW, Raiffeisen Bank International e UniCredit, che hanno contribuito a rendere l’operazione un successo per Banco Bpm.