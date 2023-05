Banche Usa: Pacwest annuncia calo depositi e trattative con investitori, titolo a -23%

Depositi in flessione per PacWest Bancorp, mentre Western Alliance Bancorp ha registrato una crescita, in un clima ancora teso per le banche statunitensi.

PacWest ha dichiarato che i depositi sono diminuiti del 9,5%, senza precisarne il livello attuale. La banca ha reso noto che i depositi totali al 31 marzo erano pari a 28,2 miliardi di dollari mentre la liquidità immediatamente disponibile al 10 maggio è di 15 miliardi, superiore di 5,2 miliardi ai depositi non assicurati. Poco dopo, PacWest ha confermato di essere in trattative con diversi potenziali investitori.

Nel frattempo, Western Alliance ha annunciato che i depositi sono aumentati di 600 milioni di dollari, raggiungendo i 49,4 miliardi nella settimana terminata martedì. La banca aveva chiuso il primo trimestre con 47,6 miliardi di dollari di depositi. Le azioni di Western Alliance sono sostanzialmente invariate mentre quelle di PacWest crollano del 23%, portando la perdita da inizio anno al 75% circa.