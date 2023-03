Banche Ue guadagnano terreno: attesa per la decisione della Fed

Le banche europee sono salite oggi avanzando per il terzo giorno consecutivo, mentre gli investitori guardano alla decisione sui tassi d’interesse della Federal Reserve.

Pare che i timori per una possibile crisi del settore finanziario in seguito all’acquisizione del Credit Suisse da parte di UBS si siano attenuati. Nel dettaglio, l’indice Europe Stoxx Banks, che tiene conto della performance di diversi grandi istituti di credito europei e britannici, è salito del 2% a metà mattinata, risultando il settore più performante della regione. Barclays e NatWest Group nel Regno Unito sono stati tra i maggiori guadagni, mentre la tedesca Commerzbank e l’italiana UniCredit sono state entrambe in verde.

Nel frattempo, il colosso bancario spagnolo Banco Santander ha ricevuto un miglioramento del rating da parte degli analisti di BNP Paribas Exane.

L’attenzione è rivolta all’ultima decisione della Fed sui tassi, prevista dopo la chiusura dei mercati europei. La maggior parte degli economisti prevede un rialzo dei tassi di un quarto di punto, anche se altri ritengono che la banca centrale statunitense potrebbe mettere in pausa il recente aumento dei costi di finanziamento a causa delle turbolenze e dell’incertezza che circondano il settore bancario. Separatamente, il presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde ha dichiarato oggi che l’istituto di Francoforte continuerà ad adottare un approccio “robusto” per combattere l’inflazione, ma sarà anche pronta a fornire aiuti ai mercati finanziari qualora dovessero emergere minacce.