Banca Sistema: i risultati finanziari del 2023

Banca Sistema ha concluso l’esercizio finanziario del 2023 registrando un utile prima delle imposte di 25,7 milioni di euro, segnando una diminuzione del 22,4% rispetto all’anno precedente, con un utile netto di 16,5 milioni di euro, inferiore ai 22 milioni di euro del 2022.

Il margine di interesse, che si attesta a 67 milioni di euro, ha subito una riduzione del 21,6% su base annua. Le commissioni nette hanno mostrato una tendenza positiva, salendo a 19,6 milioni di euro, il che rappresenta un incremento del 17,6% grazie principalmente alle commissioni attive generate dal credito su pegno e, in misura minore, dal factoring.

Il margine di intermediazione si è posizionato a 103,5 milioni di euro, con una leggera contrazione del 2,3% rispetto all’anno precedente.

Le rettifiche di valore nette per deterioramento crediti al 31 dicembre 2023 ammontavano a 4,6 milioni di euro, mostrando un miglioramento rispetto agli 8,5 milioni di euro del 2022. Il costo del rischio relativo ai crediti alla clientela è stato calcolato in 17 bps, in diminuzione dai 29 bps del 2022.

Lo stock dei crediti deteriorati lordi ha registrato un lieve aumento, raggiungendo i 297,1 milioni di euro al 31 dicembre 2023, rispetto ai 284,8 milioni di euro alla fine del 2022 e ai 287,4 milioni di euro al 30 settembre 2023.

I coefficienti patrimoniali al 31 dicembre 2023 hanno mostrato un miglioramento, con un aumento medio di 65 bps principalmente grazie all’utile del periodo, al miglioramento della riserva HTCS e a un minore assorbimento di capitale da parte del factoring. Il CET1 ratio si è attestato al 12,9%, il TIER 1 ratio al 16,1% e il Total Capital ratio al 16,1%.