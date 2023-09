Banca Nazionale Svizzera lascia tassi invariati

La Banca Nazionale Svizzera ha deciso di mettere in pausa il suo ciclo restrittivo di politica monetaria, lasciando fermo il tasso di riferimento all’1,75%.

La mossa, finalizzata a non appesantire un’economia già stagnante, ha sorpreso gli economisti che si attendevano un ulteriore aumento dei tassi di interesse.

Gli ufficiali dell’istituto elvetico sembrano dunque rassicurati dal fatto che l’inflazione, già al di sotto del tetto del 2% fissato dalla SNB (all’1,6%), non rischia una nuova eccessiva accelerazione. Nel dettaglio, l’inflazione prevista si colloca al 2,2% per il 2023 e il 2024 e all’1,9% per il 2025.

Maggiore preoccupazione, invece, sul fronte della crescita, soprattutto dopo i recenti guadagni del franco svizzero.