Banca Mediolanum: utile netto in crescita del 52%

Utile Netto pari a € 572,2 milioni, in crescita del 52% rispetto allo stesso periodo del 2022 per Banca Mediolanum che ha approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2023.

Inoltre il Consiglio ha deliberato una distribuzione di un Acconto di

Dividendo di € 0,28 per azione – al lordo delle eventuali ritenute di legge – a partire dal 22 novembre 2023, con stacco cedola (n. 15) al 20 novembre 2023 (record date 21 novembre). La Raccolta Netta Totale è stata positiva per € 5,60 miliardi, in linea con i primi 9 mesi del 2022,

mentre la Raccolta Netta Gestita ha raggiunto € 2,84 miliardi, in diminuzione del 33% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.